Тюменский скалолаз Станислав Кокорин вышел в финал шоу "Русский Ниндзя"

| Фото: Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Титулованный скалолаз из Тюмени, член команды Extreme Team, уже в первой серии экстремального шоу "Русский ниндзя" на телеканале СТС, минуя полуфинал, вышел в финал. Об этом сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

Бороться за звание самого сильного героя проекта будут более двухсот участников со всей России, прошедших масштабный кастинг. Участниками первой серии стали 28 человек, среди них и профессиональные спортсмены и люди творческих профессий, не имеющих отношения к спорту.

"Русский ниндзя" — российская версия одного из самых известных экстремальных шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Ведущими шоу стали Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

| Фото: Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Станислав Кокорин — профессиональный спортсмен, один из самых титулованных российских скалолазов, двукратный чемпион России и многократный чемпион мира. На отборочном этапе первого раунда Станислав показал второе время и вышел в "Гонку Лидеров" вместе с Русланом Алисолтановым — чемпионом России и Европы по лыжным гонкам из города Губкинского (ЯНАО). Станислав прошел "Гонку Лидеров" первым и вышел в финал шоу "Русский ниндзя", который запланирован на конец декабря.

"В каждом отборочном раунде выступают около 28 участников, таких раундов будет около 6-7, я попал в первый. 10 лучших времён отбираются в полуфинал, а два лучших участника каждого отборочного тура бегут друг против друга "Гонку Лидеров" — кто быстрее, тот попадает в финал, минуя полуфинальные раунды. Было классно, хоть и съемки проходили только ночью, тяжело было физически, стартовал в 2-3 часа ночи. Я первый финалист, каждый понедельник будет проходить новый отборочный раунд, а по субботам — повтор. Болейте за меня в финале!", — поделился Станислав Кокорин.

| Фото: Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Съемки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона "Фишт", где техническая группа собрала сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. Участники шоу "Русский ниндзя" борются за главный приз — 5 млн рублей.