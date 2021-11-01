Тюменские студенты могут принять участие в тематическом квесте

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

Культурно-познавательный и развлекательный квест "Тюмень по-студенчески", приуроченный ко Всероссийскому дню студента, продлится в областной столице до 17 декабря, сообщает ТРОО "Молодая гвардия".

Принять участие в нем могут студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования Тюмени. Желающие должны собрать команды по 3-4 человека. Регистрация на квест уже стартовала. Последний день, когда можно подать заявку, — 14 декабря.

Квест состоит из 12 точек, которые включают в себя задания на логику, задание на проверку знаний по истории, математические задачи, разгадывание шифров и так далее. Победителем квеста становится команда, заработавшая наибольшее количество баллов. Участники, показавшие лучший результат, получат призы и подарочные сертификаты от партнеров.

С положением можно ознакомиться по ссылке.