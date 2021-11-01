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Более 100 работ сестер Цехмистер размещены на выставке в драмтеатре в Тюмени

Общество, 12:02 29 ноября 2021

с сайта Тюменского концертно-театрального объединения автор - Екатерина Христозова | Фото: с сайта Тюменского концертно-театрального объединения

Более 100 работ тюменских художниц Татьяны и Дины Цехмистер размещены на выставке "Это было недавно… Это было давно", которая открылась в Тюменском большом драматическом театре, сообщает Тюменскогое концертно-театральное объединение.

Картины можно увидеть в фойе на третьем этаже театра. "Выставка художниц и родных сестер Татьяны и Дины Цехмистер не случайна в планах экспозиционной деятельности театра. Смело заявив себя в большом проекте "Форма", который тоже состоялся в театре, девушки запомнились зрителю и специалистам своей манерой письма, профессионализмом и такой несхожей похожестью своих работ. Это, как точно подметила чудесная и тонкая ценительница живописи, искусствовед Ирина Яблокова – "новое поколение молодых тюменских мастеров, формирование которых проходило в 2000-е годы в профессиональной среде художников и дизайнеров", — рассказали в ТКТО.

В работах сестер отражены родной город, природа, старая Тюмень, незнакомая уже современному поколению.

автор - Екатерина Христозова автор - Екатерина Христозова автор - Екатерина Христозова автор - Екатерина Христозова ﻿

Выставка продлится до конца года. Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , Тюменский драматический театр , художники

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