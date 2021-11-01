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В Тюменской области на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направят 700 миллионов рублей в 2022 году

Общество, 15:03 27 ноября 2021

www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Более 700 млн рублей бюджетных средств направят на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Тюменской области в 2022 году. По данным пресс-службы Тюменской областной думы, в рамках реализации региональной составляющей проекта продолжится оснащение сосудистых центров, онкологического диспансера и межрегиональных центров амбулаторной онкологической помощи.

Средства будут использованы для оказания экстренной медицинской помощи населению с использованием санитарной авиации и профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

"Медицина должна прогрессировать исходя из запросов людей, идти по пути современных преобразований, - подчеркнул депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов. - Сохранение здоровья россиян остается абсолютным приоритетом для государства. Решив эту задачу, можно справиться и с другими. Человек вовремя и качественно получает медицинскую помощь, специалистам медицинских учреждений создают все необходимые условия для трудовой деятельности".

Борис Олейник

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# Инна Лосева , национальный проект Здравоохранение , облдума

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