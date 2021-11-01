Сотрудники Росгвардии написали поздравительные письма ко Дню матери
Военнослужащие кинологического центра Уральского округа Росгвардии написали поздравительные письма своим мамам в рамках ежегодной ведомственной акции "С любовью к маме!".
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области, военнослужащие, призванные весной и осенью 2021 года, в полном составе откликнулись на предложение принять в ней участие.
Заместитель начальника кинологического центра подполковник Роман Ильин рассказал личному составу замысел акции, раздал специально разработанные в ведомстве бланки писем и пояснил, как они будут переданы матерям.
"Ваши мамы получат неожиданные и уже непривычные для всех весточки из рук офицеров центра, которые развезут их лично по местам проживания ваших родителей в Тюмени и Тюменском районе, а мамам, проживающим в других регионах страны, письма будут направлены через почту России. Каждая мать рада вниманию сыновей, особенно когда они находятся далеко и общение ограничено, поэтому порадуйте их и не стесняйтесь в выражениях чувств, любви и тепла", - отметил офицер.
Акцию "С любовью к маме!" в Тюмени продолжат кадеты специализированной профильной группы Росгвардии "Монолит", которые напишут письма своим мамам и устроят им домашний праздник 28 ноября.