Сотрудники Росгвардии написали поздравительные письма ко Дню матери

| Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие кинологического центра Уральского округа Росгвардии написали поздравительные письма своим мамам в рамках ежегодной ведомственной акции "С любовью к маме!".

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области, военнослужащие, призванные весной и осенью 2021 года, в полном составе откликнулись на предложение принять в ней участие.

Заместитель начальника кинологического центра подполковник Роман Ильин рассказал личному составу замысел акции, раздал специально разработанные в ведомстве бланки писем и пояснил, как они будут переданы матерям.

"Ваши мамы получат неожиданные и уже непривычные для всех весточки из рук офицеров центра, которые развезут их лично по местам проживания ваших родителей в Тюмени и Тюменском районе, а мамам, проживающим в других регионах страны, письма будут направлены через почту России. Каждая мать рада вниманию сыновей, особенно когда они находятся далеко и общение ограничено, поэтому порадуйте их и не стесняйтесь в выражениях чувств, любви и тепла", - отметил офицер.

Акцию "С любовью к маме!" в Тюмени продолжат кадеты специализированной профильной группы Росгвардии "Монолит", которые напишут письма своим мамам и устроят им домашний праздник 28 ноября.