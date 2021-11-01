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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске организовали круглосуточную работу рентгенологических кабинетов

Общество, 12:36 27 ноября 2021

Областная больница в Ишиме во ВКонтакте. Архив | Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте. Архив

На круглосуточный режим работы перешли рентгенологические кабинеты в Тобольске. Это позволит обеспечить доступность исследований для всех нуждающихся, сообщает Областная больница №3.

В отделении работает кабинет магнитно-резонансной томографии, два кабинета компьютерной томографии, а также рентгеновские, флюорогафические и маммографические кабинеты. По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения их оснастили новыми аппаратами для проведения исследований и комплектом вспомогательного оборудования. Специалисты также проводят и выездную работу.

В день через кабинеты компьютерной томографии проходит около 100 человек. С приходом третьей волны коронавируса нагрузка на кабинеты рентгена и КТ выросла. Если с января по июнь 2021 года в одном кабинете КТ было проведено более 6 тыс. исследований, то с июля по сентябрь - уже почти 4,5 тыс. исследований. В 2020 году проведено 14,5 тыс. исследований методом компьютерной томографии.

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