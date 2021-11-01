В Сургуте арестовали сторонника запрещенной террористической организации

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Подозреваемый в ресурсном обеспечении международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России, молодой человек 2001 года рождения заключен под стражу, сообщает РУФСБ России по Тюменской области.

В сентябре 2021 года сургутские следователи на основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области возбудили уголовные дела в отношении молодого человека, сообщили в ведомстве.