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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Сургуте арестовали сторонника запрещенной террористической организации

Происшествия, 16:10 26 ноября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в ресурсном обеспечении международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России, молодой человек 2001 года рождения заключен под стражу, сообщает РУФСБ России по Тюменской области.

В сентябре 2021 года сургутские следователи на основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области возбудили уголовные дела в отношении молодого человека, сообщили в ведомстве.

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# арест , терроризм

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