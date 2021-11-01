Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2022 год

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

55% расходов регионального бюджета в ближайшие три года придется на реализацию социально значимых вопросов. Закон о бюджете Тюменской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли депутаты регионального законодательного собрания 26 ноября.

Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, на 2023 год - 194 млрд 655 млн рублей, на 2024 год – 192 млрд 189 млн рублей. Расходы на 2022 год - 233 млрд 205 млн рублей, на 2023 год - 220 млрд 777 млн рублей, на 2024 год - 213 млрд 354 млн рублей.

"Параметры бюджета Тюменской области позволяют не только успешно решать текущие задачи, но и динамично развиваться", - прокомментировал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов от всех политических партий за конструктивный и профессиональный подход к формированию главного финансового документа региона. Предложения народных избранников будут учтены при исполнении бюджета.

"Несмотря на все текущие экономические сложности, мы смогли сохранить социальную ориентированность бюджета. Очень важно, что наш основной финансовый документ позволяет не снижать темпы развития Тюменской области, которые мы набрали за многие предшествующие годы", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко