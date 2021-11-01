  • 27 ноября 202127.11.2021суббота
  • USD75,5873
    EUR84,9526
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На конкурс "Спортивная элита - 2021" поступило более ста заявок

Спорт, 12:14 27 ноября 2021

csp72.ru (архив) | Фото: csp72.ru (архив)

Более 100 заявок от представителей физической культуры и спорта региона поступило на конкурс "Спортивная элита-2021". До 1 декабря можно успеть подать заявку в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе и районе", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В этом году победителей определят в 16 номинациях. В их числе -тренеры, спортсмены олимпийских и неолимпийских видов спорта, спортивные команды, федерации, волонтеры, учителя физической культуры, трудовые коллективы.

Церемония награждения начнется 25 декабря в 17 часов на телеканалах "Тюменское время", "Общественное телевидение России (ОТР)". Прямые трансляции можно будет увидеть в социальных сетях, ссылки на них будут опубликованы позже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивная элита

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 27.11.2021На конкурс "Спортивная элита - 2021" поступило более ста заявок
17:35 26.11.2021Проект "Область здоровья" стартовал в тюменском регионе 
13:15 26.11.2021ХК "Рубин" одержал крупную победу в Тамбове
10:42 26.11.2021БК "Нефтехимик" взял реванш у новомосковских баскетболистов