На конкурс "Спортивная элита - 2021" поступило более ста заявок

| Фото: csp72.ru (архив) | Фото: csp72.ru (архив)

Более 100 заявок от представителей физической культуры и спорта региона поступило на конкурс "Спортивная элита-2021". До 1 декабря можно успеть подать заявку в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе и районе", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В этом году победителей определят в 16 номинациях. В их числе -тренеры, спортсмены олимпийских и неолимпийских видов спорта, спортивные команды, федерации, волонтеры, учителя физической культуры, трудовые коллективы.

Церемония награждения начнется 25 декабря в 17 часов на телеканалах "Тюменское время", "Общественное телевидение России (ОТР)". Прямые трансляции можно будет увидеть в социальных сетях, ссылки на них будут опубликованы позже.