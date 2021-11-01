Житель Вагайского района украл дорожные знаки с опорами для личных нужд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Вагайском районе полицейские задержали подозреваемого в краже двух дорожных знаков с опорами.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, в отдел полиции поступило сообщение от представителя предприятия, обслуживающего автомобильные дороги, о том, что на одном из участков трассы пропали два дорожных знака с опорами. Сумма ущерба составила более 7,5 тыс. рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к краже причастен 57-летний житель поселка Заречный. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что дорожные знаки он увидел по пути от работы до дома. В хозяйстве задержанному как раз нужны были металлические столбы. Решив воспользоваться моментом, селянин вернулся за знаками, сложил их в свой автомобиль и привез домой.

В настоящее время сотрудники полиции изъяли дорожные знаки и вернули их владельцу, однако сами опоры подозреваемый успел использовать в личных нуждах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.