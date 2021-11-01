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Серёжа Драгни выступит перед участниками тюменской творческой лаборатории "Премьера"

Общество, 20:51 28 ноября 2021

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Певец и музыкант Серёжа Драгни выступит перед участниками тюменской творческой лаборатории "Премьера" 12 декабря в ДК "Нефтяник". Стать участником проекта можно до 1 декабря, сообщает "Мегатюмень".

Слушатели смогут бесплатно посетить выступление после итогового показа номеров творческой лаборатории. Присоединиться к "Премьере" могут студенты вузов и ссузов от 16 до 27 лет, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего.

Творческая лаборатория "Премьера" пройдет с 6 по 12 декабря. Студенты Тюмени попробуют себя в одном из четырех направлений проекта: "Песни", "Танцы", "Арт" и "Шоу" (театр и мода). Все участники пройдут обучение по выбранному направлению и создадут итоговый продукт с командой экспертов: отрывок из мюзикла, хореографический и театральный перформанс, выставку арт-объектов или fashion-показ.

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# ДК Нефтяник , студенты

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