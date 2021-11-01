Борьба с финансовыми пирамидами и доступ к социально значимым сайтам: новое в законодательстве первой половины декабря

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

О борьбе с финансовыми пирамидами, бесплатном доступе к социальным сайтам и другим новшествам первой половины декабря в законодательстве сообщили в пресс-службе Государственной думы России.

С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.

"Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 декабря будет предоставлен бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

С 1 декабря вступают изменения в законе "О связи". Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу России, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.

С 1 декабря вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО посредством портала госуслуг реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат. Интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. Для этого гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов. Сделать это можно в том числе через портал госуслуг.

С 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

С 9 декабря МЧС России наделяется полномочиями проводить аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений, а лицензирующий орган МЧС РФ — приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований. Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности.

С 9 декабря использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без их предоставления в пользование. Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.

С 9 декабря юрлица или ИП, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона. Будет вестись реестр недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения, и участников аукциона на право их заключения.