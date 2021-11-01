Онлайн-викторину "Волшебник из страны детства" с призами проводят тюменские библиотекари

| Фото: "Кванториум" в Тобольске | Фото: "Кванториум" в Тобольске

Онлайн-викторина "Волшебник из страны детства" стартовала в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева 30 ноября. Она посвящена 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга Александра Волкова и продлится до 13 декабря, сообщает библиотека.

Викторина проходит на официальном сайте библиотеки, приглашаются участники от шести лет. Для участия необходимо зарегистрироваться и указать адрес электронной почты. Викторина состоит из десяти вопросов с тремя вариантами ответов. Каждый вопрос предполагает только один верный вариант ответа.

Результаты викторины будут опубликованы на страницах социальных сетей и на сайте библиотеки 15 декабря 2021 года. Определят троих победителей, их наградят дипломами и подарками. Все участники получат благодарственные письма на электронную почту. О дате награждения победителей сообщат дополнительно. Положение о викторине здесь.