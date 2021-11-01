  • 30 ноября 202130.11.2021вторник
  • USD74,9818
    EUR84,4820
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лучший аудиогид по городу выберут в Тобольске

Общество, 08:52 30 ноября 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лучшие аудиоэкскурсии по Тобольску отберут среди маршрутов, размещенных на бесплатной платформе izi.TRAVEL. Конкурс проводит департамент по культуре и туризму администрации города.

Заявки принимают в номинациях: "Лучший аудиогид по городу", "Лучший аудиогид по природному объекту" и "Истории нижнего посада". Маршрут аудиогида должен включать не менее семи достопримечательностей, расположенных друг от друга на расстоянии не более 200 метров.

Под достопримечательностями подразумеваются как истории о конкретных местах — памятниках, монументах, зданиях, так и истории, не относящиеся к физическим объектам. Это легенды, традиции, исторические события, истории людей.

Участвовать в конкурсе могут физические и юридические лица, авторские коллективы.

Прием заявок на конкурс продлится по 3 декабря 2021 года, подробности по ссылке. Итоги конкурса объявят после 11 декабря. Победителей наградят на торжественной церемонии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аудиогид , конкурсы , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 30.11.2021Тюменская область по количеству тестирований на COVID-19 находится на шестом месте в стране
09:04 30.11.2021Сказочный обед у охотника и прогулка по горе Любви ждут тюменцев в Ишиме
08:52 30.11.2021Лучший аудиогид по городу выберут в Тобольске
08:39 30.11.2021Тюменские студенты могут принять участие в тематическом квесте