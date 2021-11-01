Лучший аудиогид по городу выберут в Тобольске

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лучшие аудиоэкскурсии по Тобольску отберут среди маршрутов, размещенных на бесплатной платформе izi.TRAVEL. Конкурс проводит департамент по культуре и туризму администрации города.

Заявки принимают в номинациях: "Лучший аудиогид по городу", "Лучший аудиогид по природному объекту" и "Истории нижнего посада". Маршрут аудиогида должен включать не менее семи достопримечательностей, расположенных друг от друга на расстоянии не более 200 метров.

Под достопримечательностями подразумеваются как истории о конкретных местах — памятниках, монументах, зданиях, так и истории, не относящиеся к физическим объектам. Это легенды, традиции, исторические события, истории людей.

Участвовать в конкурсе могут физические и юридические лица, авторские коллективы.

Прием заявок на конкурс продлится по 3 декабря 2021 года, подробности по ссылке. Итоги конкурса объявят после 11 декабря. Победителей наградят на торжественной церемонии.