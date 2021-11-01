Жители Тюменской области могут проверить свою финансовую грамотность

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Любой желающий тюменец сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации. Банк России и Агентство стратегических инициатив с 30 ноября по 16 декабря 2021 года проводит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности.

Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании.

В зачет включены вопросы об инвестировании, защите от мошенников, платежных картах, вкладах, кредитах, пенсиях, страховании и другие. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограниченно. Для участия требуется зарегистрироваться.