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Тюменцам предлагают новогодние туры в Москву на чартере

Общество, 09:49 30 ноября 2021

туроператор TUI

Экскурсионные туры "Москва поздравляет с Новым годом!", "Новогодний калейдоскоп", "Рождественские встречи в Москве" и "Рождественские встречи в Москве" запускает туроператор TUI. Отправиться из Тюмени в Москву можно на прямом чартерном рейсе авиакомпании "Ямал".

Туры рассчитаны на 4–5 дней, даты заездов — 30 декабря и 4 января, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В стоимость туров входят авиаперелеты туда и обратно, проживание в отеле выбранной категории, а также пешеходные, автобусные и теплоходные экскурсии по районам Москвы.

Познакомиться с экскурсионными программами и узнать их стоимость на сайте туроператора.

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# Москва , туризм , чартер

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