Тюменцам предлагают новогодние туры в Москву на чартере

туроператор TUI туроператор TUI

Экскурсионные туры "Москва поздравляет с Новым годом!", "Новогодний калейдоскоп", "Рождественские встречи в Москве" и "Рождественские встречи в Москве" запускает туроператор TUI. Отправиться из Тюмени в Москву можно на прямом чартерном рейсе авиакомпании "Ямал".

Туры рассчитаны на 4–5 дней, даты заездов — 30 декабря и 4 января, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В стоимость туров входят авиаперелеты туда и обратно, проживание в отеле выбранной категории, а также пешеходные, автобусные и теплоходные экскурсии по районам Москвы.

Познакомиться с экскурсионными программами и узнать их стоимость на сайте туроператора.