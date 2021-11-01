В Тюмени наградили лучших школьников-предпринимателей
25 финалистов из разных школ областной столицы боролись за звание победителя чемпионата по настольной бизнес-игре "Ты – предприниматель" 27 ноября в тюменском технопарке. Всем участникам заключительного этапа вручили полезные гаджеты – пауэрбанки, сообщает пресс-служба ТРО "Опора России".
Победителем чемпионата стал девятиклассник школы № 63 Ринат Сурманов, который мечтает открыть собственное дело. Он заработал наибольшее количество игровых денег и выиграл главный приз – умные часы от известного бренда.
"Здесь я получил множество эмоций, море радостных впечатлений и смог значительно повысить свою финансовую грамотность, ведь в игре нужно правильно распределять бюджет и понимать, как вообще устроен финансовый рынок", - подчеркнул он.
По словам организаторов, преимущество этой игры — ее приближенность к реальности, ведь предприятия, расположенные на игровом поле, работают на территории Тюменской области.
С момента старта чемпионата в сентябре в нем приняли участие более 1 тыс. человек из 25 школ города. Ученики 7-11 классов познакомились с правилами ведения бизнеса в регионе и попробовали себя в роли предпринимателей.
Организаторами выступили фонд "Молодежная инициатива" при поддержке департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени.