В Тюмени наградили лучших школьников-предпринимателей

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

25 финалистов из разных школ областной столицы боролись за звание победителя чемпионата по настольной бизнес-игре "Ты – предприниматель" 27 ноября в тюменском технопарке. Всем участникам заключительного этапа вручили полезные гаджеты – пауэрбанки, сообщает пресс-служба ТРО "Опора России".

Победителем чемпионата стал девятиклассник школы № 63 Ринат Сурманов, который мечтает открыть собственное дело. Он заработал наибольшее количество игровых денег и выиграл главный приз – умные часы от известного бренда.

"Здесь я получил множество эмоций, море радостных впечатлений и смог значительно повысить свою финансовую грамотность, ведь в игре нужно правильно распределять бюджет и понимать, как вообще устроен финансовый рынок", - подчеркнул он.

По словам организаторов, преимущество этой игры — ее приближенность к реальности, ведь предприятия, расположенные на игровом поле, работают на территории Тюменской области.

С момента старта чемпионата в сентябре в нем приняли участие более 1 тыс. человек из 25 школ города. Ученики 7-11 классов познакомились с правилами ведения бизнеса в регионе и попробовали себя в роли предпринимателей.

Организаторами выступили фонд "Молодежная инициатива" при поддержке департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени.