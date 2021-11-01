Бронзу всероссийских соревнований завоевал тюменский фигурист Егор Карнаухов
Бронзу всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан" завоевал воспитанник спортшколы "Прибой" Егор Карнаухов. Его результат 157,78 баллов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
"Перед выступлением Егор очень волновался, все-таки мы поставили совершенно новую программу. Короткую откатал уверенно, а на произвольную ставили задачу – выполнить КМС, но, к сожалению, во время проката упал. Выступлением я довольна, потому что программа сложная, новая, будем стараться исправлять ошибки, чтобы хорошо выступить на следующих стартах", – отметила тренер 15-летнего призера Наталья Карасева.
За награды соревновались около 50 кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта из 11 субъектов страны.
Фигуристы выступили с короткой и произвольной программами.
Добавим также, что в шаге от призового места остановился еще один воспитанник спортивной школы "Прибой" Глеб Ковтун. Спортсмен занял четвертое место среди возрастной группы "мужчины", набрав 185,97 баллов за короткую и произвольную программы.