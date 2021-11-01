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Бронзу всероссийских соревнований завоевал тюменский фигурист Егор Карнаухов

Спорт, 10:36 30 ноября 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Бронзу всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан" завоевал воспитанник спортшколы "Прибой" Егор Карнаухов. Его результат 157,78 баллов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Перед выступлением Егор очень волновался, все-таки мы поставили совершенно новую программу. Короткую откатал уверенно, а на произвольную ставили задачу – выполнить КМС, но, к сожалению, во время проката упал. Выступлением я довольна, потому что программа сложная, новая, будем стараться исправлять ошибки, чтобы хорошо выступить на следующих стартах", – отметила тренер 15-летнего призера Наталья Карасева.

За награды соревновались около 50 кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта из 11 субъектов страны.

Фигуристы выступили с короткой и произвольной программами.

Добавим также, что в шаге от призового места остановился еще один воспитанник спортивной школы "Прибой" Глеб Ковтун. Спортсмен занял четвертое место среди возрастной группы "мужчины", набрав 185,97 баллов за короткую и произвольную программы.

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# Прибой , фигурное катание

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