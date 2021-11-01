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В Тюмени дерзкие налетчики пытались обжаловать приговор

Происшествия, 10:24 30 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор трем мужчинам, занимавшимся ограблением ювелирных магазинов в Тюмени, оставлен без изменения. Дерзкие налетчики 31, 29 и 30 лет были недовольны, пытались обжаловать его в Тюменском областном суде, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Около 17 часов 20 декабря 2021 года на ул. Ямской мужчины решили ограбить ювелирный магазин. Пока один отвлекал продавца, другой примерял золотую печатку, а третий злоумышленник наблюдал за обстановкой с улицы. Один из мужчин выскочил из магазина с печаткой на пальце. Отдав ее приятелю на улице он побежал прочь.

По такой же схеме 22 декабря был ограблен ювелирный магазин на ул. Ленина.

Также 24 декабря два налетчика решили взять кассу магазина на ул. Холодильной. Около 10-15 минут они стояли в магазине, что-то выбирали, тихо разговаривали и пропускали клиентов, несмотря на свою очередь. На всякий случай продавец поставила под руку перцовый баллончик.

Дождавшись ухода посетителей, один из визитеров стал отвлекать продавца. Заказав бутылку пива, он вывалил в лоток кучу мелочи. Как только женщина пересчитала деньги и открыла кассу, чтобы их сложить, второй мужчина бросился за прилавок с ножом. Женщина воспользовалась баллончиком, оба грабителя сбежали.

Оперативники задержали всех участников преступной группы. Недовольные приговором районного суда, они его безрезультатно обжаловали в Тюменском областном суде.

Напомним, 31-летнего рецидивиста приговорили к 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 29-летний мужчина должен провести в колонии строгого режима шесть лет лишения свободы. Их 30-летний подельник получил 2,5 года лишения свободы условно.

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# приговор , суды , ювелирные изделия

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