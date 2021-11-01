96 пожарных гидрантов заменили в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

96 пожарных гидрантов заменили, еще 26 капитально отремонтировали в Тюмени до наступления холодов. Об этом сообщает "Росводоканал Тюмень".

Кроме того, было обследовано техническое состояние 3 тыс. 259 устройств пожаротушения. Все они готовы к эксплуатации в морозы.

При обследовании оборудования бригада водоканала проверяет состояние колодца, водоотдачу и работу "спускника", через который вода уходит из гидранта после его отключения, а также наличие указателя места гидранта.

Все данные фиксируются и заносятся в информационно-справочную систему предприятия, к отчету прикладываются фотографии и видеоматериалы. Доступ к информационно-справочной системе открыт для МЧС, чтобы при тушении пожара спасатели не теряли времени и приехали к проверенному источнику водоснабжения.

"Мы обеспечиваем исправность запорной арматуры на водопроводной сети, подающей воду для тушения пожаров. Если какая-то ее часть вызывает сомнения, она подлежит замене", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.