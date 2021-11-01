Тюменцы регистрируют свою недвижимость в других регионах дистанционно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8,5 тысяч тюменцев в 2021 году зарегистрировали права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в других регионах.

"Граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно, посредством сайта Росреестра, могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников. - Услуга актуальна у заявителей, так как в первую очередь экономит время и деньги".

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области, в случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит орган по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

На сегодняшний день экстерриториальный прием документов доступен и в МФЦ. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации.

Проконсультироваться по вопросам подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу, можно по телефону консультирования Управления – 8(3452) 55-58-58.