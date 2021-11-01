За угрозы убийством жительницу Тюменской области отправили в колонию-поселение

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19 дней проведет в колонии-поселении жительница с. Никулино Сладковского района. В колонию женщину направили под конвоем - ранее она должна была прибыть на место отбытия наказания самостоятельно, но сбежала, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В апреле 2021 г. 43-летняя селянка за угрозу убийством была осуждена к 160 часам обязательных работ. Но за многочисленные нарушения режима женщину снова привлекли к ответственности и заменили ей обязательные работы на срок в колонии-поселении. Туда она должна была направиться самостоятельно, но не явилась в назначенное время и исчезла.

УФСИН объявил женщину в розыск. Оперативники задержали ее 29 сентября на территории Сладковского района. Районный суд постановил направить беглянку к месту заключения под конвоем.