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Три аварийных дома в Кулаково расселят раньше на семь лет

Общество, 15:15 30 ноября 2021

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

На семь лет сокращен срок расселения трех аварийных домов в Тюменском районе по иску прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура проверила заявления жителей по ул. Строителей в с. Кулаково. Выяснилось, три здания были признаны аварийными в 2019 году. По техническим заключениям физический износ домов составляет более 65%.

Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии, а пребывание людей внутри и в непосредственной близости от этих домов опасно для их жизни и здоровья.

Между тем установленные администрацией Кулаковского муниципального образования сроки расселения домов - до 23 сентября 2029 года.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к администрации Кулаковского муниципального образования о признании распоряжений незаконными.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме и установил срок расселения до 31 декабря 2022 года.

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# ветхое и аварийное жилье , прокуратура , расселение граждан

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