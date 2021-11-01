В Ишиме в областной больнице открыли новое приемное отделение

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое приемное отделение областной больницы № 4 заработало в Ишиме 30 ноября, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Реконструкция велась с июня 2020 года.

Ранее площадь приемного отделения, которое было построено почти 40 лет назад, составляла всего 300 м. Теперь она увеличилась в четыре раза, это просторное здание с отдельными входами.

Потоки пациентов разделены на "плановые", "экстренные" и "неотложные". Есть и отдельная входная группа для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Для ранней диагностики и выявления патологий в приемном покое установлен не только рентген-кабинет, как было ранее, но и компьютерный томограф. У каждого специалиста – хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ – есть отдельный смотровой кабинет.

Открыты чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. В отделении работают лаборатория и реанимационный зал, чего раньше не было.

Первые пациенты отметили, что в новом отделении очень много места. Каждого больного до его койки сопровождают медработники.

В сутки специалисты отделения принимают до сотни пациентов, оказывая круглосуточную медицинскую, консультативно-диагностическую помощь жителям Ишима и пациентам из других лечебно-профилактических учреждений города, а также 10 близлежащих районов юга области.

Открытие приемного отделения в Областной больнице № 4 стало возможным благодаря реализации на территории Тюменской области национального проекта "Здравоохранение".