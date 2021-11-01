Вокалистки из Тюменского района победили в проекте "Поколение М"

организаторов проекта "Поколение М" организаторов проекта "Поколение М"

Коллектив VIVA из Боровской ДШИ Тюменского района победил в проекте для творческих детей и подростков "Поколение М". Лучших вокалистов страны определила мастер и наставник проекта Полина Гагарина. Этой новостью в своем Instagram поделилась директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Из сотен исполнителей Полину Гагарину и всех членов жюри поразила работа тюменского коллектива VIVA. Шесть юных вокалисток профессионально исполнили необычную кавер-версию песни "Дельтаплан" и сняли под нее видеоклип. Авторами новой версии известного хита стала руководитель коллектива Наталья Барданова и джазовая пианистка Юлия Перминова.

Онлайн-соревнование для юных вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей страны проходило на сайте творческого проекта "Поколение М". Участникам требовалось загрузить аудио- или видеозапись своего выступления. В качестве подготовки все желающие могли посмотреть уроки от куратора конкурса популярной певицы Полины Гагариной, которые содержат рекомендации для начинающих исполнителей по правильному дыханию вокалистов, развитию дикции, работе с микрофоном и выбору сценического образа.

организаторов проекта "Поколение М" организаторов проекта "Поколение М"

"Пример коллектива VIVA показывает, что современные дети и подростки с помощью цифровых платформ могут учиться у известных исполнителей, открывать и развивать свои таланты без привязки к месту, где они живут. Так, благодаря интернет-возможностям, вокалистки из Боровской детской школы искусств "Фантазия" засветились во всероссийском проекте. Уверена, что в новом сезоне, который уже стартовал, победителей из нашего региона будет еще больше. Можно уже заходить на сайт, загружать работы и бороться за личную встречу со звездным наставником", — говорит директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Руководитель коллектива Наталья Барданова рассказала, что в конкурсе они принимали участие второй раз.

"Не ожидали, что в этом году нас отметят, ведь было много достойных соперников. Но все возможно, когда любимое дело делаешь с душой! Даже стать серебряным лауреатом такого крупного проекта. Для некоторых участниц Полина Гагарина является кумиром. Все вокалистки, Ангелина Глухарева, Дарья Куминова, Полина Митрофанова, Ульяна Зайлер, Александра Фуникова и Виктория Соколова талантливые и усердные, поют на 4-5 голосов под музыкальный аккомпанемент и акапельно. И как результат семилетней работы коллектива - девочки не раз становились гран-призером и лауреатом международных, всероссийских и областных конкурсов. А теперь в нашей копилке появилась еще одна ценная награда", — сказала она.

Участники конкурсов проекта "Поколение М" могут своим творчеством помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на "Счетчик добра" проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу "1 балл = 1 рубль" и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках "Поколения М" уже собрано более 22 млн рублей, которые направлены на 63 детские операции.