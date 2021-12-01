В Тюменской области 14 предприятий закрыли за нарушение санитарных норм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 предприятий Тюменской области нарушили санитарные правила и гигиенические нормативы. Суд приостановил их работу на срок от 10 до 30 суток.

Такие данные за ноябрь 2021 г. приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за ноябрь эксперты проверили 839 объектов Тюменской области, нарушения выявлены на 284 из них. Составлено 177 протоколов, судами вынесено 53 постановления о наложении штрафов на сумму 1 млн 839 тыс. рублей.

Во время рейдов специалисты проверяют соблюдение профилактических мер на предприятиях и в организациях. Контролируют и предпринимателей, которые оказывают услуги общественного питания, продают продукты и непродовольственные товары.

Контролеры также оценивают системы допуска посетителей через QR-коды в торговых центрах, соблюдение режима дезинфекции в клининговых компаниях, профилактических мер на транспортных узлах, уделяют особое внимание вакцинации сотрудников.