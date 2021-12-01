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В Аромашевском районе 11 водителей с алкоголизмом и психическими расстройствами лишили прав

Происшествия, 17:41 01 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 водителей Аромашевского района, страдающих алкоголизмом и психическим расстройством, не смогут находиться за рулем. По решению суда их лишили прав управления транспортными средствами, сообщает прокуратура Тюменской области.

Так, житель села Аромашево состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом "Синдром алкогольной зависимости второй стадии" и имел водительское удостоверение категории "B, В1, М". У другого мужчины с диагнозом "Параноидальная шизофрения" было водительское удостоверение с категориями "А, В, С".

Отметим, что управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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