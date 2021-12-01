В Тюменской области до конца года приостановлены массовые мероприятия

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Проведение массовых мероприятий приостановлено в Тюменской области до конца текущего года, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе с учетом данных управления Роспотребнадзора. Речь идет о физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план на текущий год, а также о массовых мероприятиях в системе дополнительного образования, патриотического воспитания и добровольческого движения.

Все мероприятия рекомендуется проводить в онлайн-формате. Тренировочный и образовательный процесс в спортивных школах, детских центрах продолжает свою работу с соблюдением всех санитарных норм и правил.