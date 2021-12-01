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Тюменской школе № 27 помогут с ремонтом инженерных сетей

Общество, 18:56 01 декабря 2021

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

С ремонтом инженерных сетей поможет тюменской школе № 27 поможет региональное отделение "Единой России". Такую просьбу высказала директор учреждения Оксана Феденко в ходе приема в дистанционном формате. В день рождения партии 1 декабря его провел секретарь, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, сообщает ТРО партии.

"Свой 20-летний юбилей партия традиционно отмечает реальными делами. Многие вопросы удается решить на месте, остальные единороссы берут в работу и на личный контроль", - сказал он.

Во втором корпусе школы № 27 требуется заменить канализационные колодцы в подвале. Ранее после обращении к тюменским единороссам школа уже получила бассейн для судомодельного кружка и современную столовую. Вопрос по ремонту сетей будет решен в начале 2022 года, сказал координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов.

Помочь с приобретением инвентаря для занятий шахматами попросила руководитель Сорокинского центра развития ребенка - детского сада № 1 Наталья Брандт. Малыши, которых родители приводят в центр, с удовольствием учатся здесь играть в шахматы, развивают память и мышление.

Секретарь регионального отделения поблагодарил сорокинцев за развитие партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады" в районе и отметил, что средства на шахматные наборы, демонстрационные доски и другие необходимые предметы будут оперативно выделены.

Традиционная декада приемов граждан пройдет с 1 по 10 декабря на площадках региональных и местных общественных приемных партии. В Тюменской области приемы граждан также проведут губернатор, член Высшего совета партии Александр Моор, глава Тюмени, секретарь местного отделения партии Руслан Кухарук, члены фракций "Единая Россия" дум всех уровней.

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