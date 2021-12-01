  • 1 декабря 20211.12.2021среда
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестнадцать регионов России заявили о готовности принять "Игры будущего"

Общество, 19:07 01 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестнадцать российских регионов заявили о готовности принять первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта "Игры будущего-2023". Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает телеграм-канал правительства России.

"Основным критерием отбора городов-организаторов является наличие инфраструктуры, которую можно адаптировать под проведение турнира", — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Среди заявившихся городов вице-премьер отметил Москву, Петербург и Казань, которые неоднократно принимали международные соревнования, а также Белгород, Калининград и Новосибирск, где новые спортивные объекты открылись в этом году.

Регионы могут подать заявку на проведение соревнования до 13 декабря. Победителя отбора объявят в мае 2022 года на всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге

"Игры будущего" — это международные соревнования национальных сборных по инновационным дисциплинам, сгруппированным по пяти вселенным, с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Так, одно из направлений состязаний — Technically assisted challenge, которое включает такие дисциплины, как кибатлетика, гидрофлайт, мотосерф, аквабайк фристайл, флайборд, танцы с роботами, битвы роботов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# регионы , технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 01.12.2021Шестнадцать регионов России заявили о готовности принять "Игры будущего"
18:56 01.12.2021Тюменской школе № 27 помогут с ремонтом инженерных сетей
18:35 01.12.2021На оплачиваемую стажировку в "ТехноСпарк" попадут студенты ТюмГУ по итогам деловой игры
18:26 01.12.2021В Тюменской области до конца года приостановлены массовые мероприятия