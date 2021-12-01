Шестнадцать регионов России заявили о готовности принять "Игры будущего"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестнадцать российских регионов заявили о готовности принять первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта "Игры будущего-2023". Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает телеграм-канал правительства России.

"Основным критерием отбора городов-организаторов является наличие инфраструктуры, которую можно адаптировать под проведение турнира", — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Среди заявившихся городов вице-премьер отметил Москву, Петербург и Казань, которые неоднократно принимали международные соревнования, а также Белгород, Калининград и Новосибирск, где новые спортивные объекты открылись в этом году.

Регионы могут подать заявку на проведение соревнования до 13 декабря. Победителя отбора объявят в мае 2022 года на всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге

"Игры будущего" — это международные соревнования национальных сборных по инновационным дисциплинам, сгруппированным по пяти вселенным, с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Так, одно из направлений состязаний — Technically assisted challenge, которое включает такие дисциплины, как кибатлетика, гидрофлайт, мотосерф, аквабайк фристайл, флайборд, танцы с роботами, битвы роботов.