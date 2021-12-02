В Тюмени вахтовик пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику транспортной полиции, завели уголовное дело в Тюмени, сообщает управления на транспорте МВД России по УФО.

61-летнего жителя Набережных Челнов задержали в поезде Новый Уренгой – Казань. Нарушитель, возвращавшийся домой после работы вахтовым методом, распивал в вагоне алкоголь и мешал попутчикам. За не составление протокола мужчина попытался дать сотруднику полиции 1 тыс. рублей. Действия мужчины были пресечены.

Нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.