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В Тюмени вахтовик пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции

Происшествия, 15:33 02 декабря 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику транспортной полиции, завели уголовное дело в Тюмени, сообщает управления на транспорте МВД России по УФО.

61-летнего жителя Набережных Челнов задержали в поезде Новый Уренгой – Казань. Нарушитель, возвращавшийся домой после работы вахтовым методом, распивал в вагоне алкоголь и мешал попутчикам. За не составление протокола мужчина попытался дать сотруднику полиции 1 тыс. рублей. Действия мужчины были пресечены.

Нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

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# вахтовики , взятка

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