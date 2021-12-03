В Тюмени нашли способ избавить дворы от нелегальной автомобильной парковки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С введением в Тюмени режима платных парковок горожане стали жаловаться на то, что некоторые автомобилисты паркуются во дворах, минуя плату за парковочное место. В администрации города советуют: нужно, чтобы 2/3 собственников жилья проголосовали за установку во дворах специальных ограждений, шлагбаумов.

По мнению заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгения Ташланова, который проанализировал работу платных парковок за первые 4 дня, решение по их внедрению было своевременным.

"Чтобы сохранить благополучную дорожную ситуацию и не увязнуть в 10-балльных пробках, нужно регулировать транспортные потоки. Есть заблуждение, что избежать пробок можно увеличив количество парковок. Однако в этом случае затруднений на дорогах станет еще больше. Увеличится количество желающих приехать в центр на машинах, соответственно трафик машин возрастет в разы", - отметил он.

Как сообщает комитет по связям с общественность и СМИ, исследование показало, что до введения платных парковок каждый третий автомобиль в утреннее и дневное время не следовал по своему пути, а искал место для парковки. Не найдя его, водители оставляли машины в неположенном месте, создавая помехи для транспорта и пешеходов.

"Введение платных парковок в местах повышенного спроса позволяет повысить оборачиваемость паркингов, улучшить пропускную способность улиц и качество жизни горожан, пользующихся городской инфраструктурой", — уверен разработчик проекта, ведущий специалист Тюменского индустриального университета Алексей Осипенко.

Директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник рассказал, что по итогам ежедневного мониторинга видно, что парковочные места, загруженность которых прежде была свыше 100 %, заняты на 50-80 %.

"Здесь важно соблюсти баланс между спросом и предложением. Необходимо, чтобы 20 процентов парковочного пространства было свободным и водители могли не заботиться о поиске места для автомобиля", - говорит он.