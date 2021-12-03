Самые значимые события в сфере творческих индустрий отметили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наиболее значимые события в области творческих индустрий за 2021 год назвали на IV профессиональном форуме специалистов сферы культуры и искусства в Тюмени.

По словам директора городского департамента культуры Ирины Алексеевой, в их числе — открытие нового корпуса МАУ ДО "Детская школа искусств "Гармония" в микрорайоне Ямальский-2, где обучаются 500 ребят от 2 до 16 лет; создание арт-пространства в районе Масловского взвоза; новые краеведческие выставки — "Река истории. История реки", "А.И. Текутьев: на благо Тюмени" и "История купечества Зареки в лицах", а также Межрегиональная режиссерская лаборатория по постановке спектаклей в театре "Ангажемент".

Ирина Алексеева сообщила, что в этом году финансирование на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" получила городская библиотека № 4. В 2022 году в учреждении проведут ремонт, приобретут новое оборудование и мебель, обновят библиотечный фонд, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.