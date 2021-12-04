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Наркодельцы прятали мефедрон в пакетах из-под строительных смесей

Происшествия, 19:12 03 декабря 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За попытку сбыта 14 кг мефедрона в Тюмени будут судить двоих жителей Санкт-Петербурга. Наркотик мужчины спрятали в пакетах из-под строительных смесей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, подозреваемые в мае 2021 года приехали в Тюмень на автомобиле, где по 67 тайникам разложили пять килограмм мефедрона, после чего вернулись в Санкт-Петербург.

Спустя некоторое время они отправились в Новосибирск, взяв с собой 8,9 кг наркотика, спрятанного в пакетах из-под строительных смесей.

29 мая их автомобиль на территории Тюменского района остановили сотрудники полиции, обнаружившие наркотик в ходе досмотра.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

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# наркотики , прокуратура , суд , уголовное дело

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