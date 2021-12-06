Для тюменцев проведут онлайн-встречу с представителями ТВВИКУ

| Фото: сообщество "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Виртуальная встреча с представителями Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова пройдет в честь празднования Дня героев Отечества 9 декабря, начало в 16 часов.

"24 сентября на набережной Туры прошла выставка "Служим Отечеству". Онлайн-встреча — дистанционное продолжение экспозиции. На выставке можно было все посмотреть и потрогать, а здесь мы связываемся с военными вузами и академиями. Специалисты подробно рассказывают об условиях обучения, о том, как к ним поступить", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист проектного отдела регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Вешкурцева.

Встреча пройдет в смешанном формате. Часть слушателей соберется на базе центра "Аванпост". Остальные посмотрят прямой эфир. Зрители смогут задать свои вопросы.

Это не первая виртуальная встреча, которую организуют сотрудники центра допризывной подготовки, в рамках выставки "Служим Отечеству". 30 ноября в сообществе центра "Аванпост" прошло общение с представителями Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко из Костромы.

Инна Пахомова