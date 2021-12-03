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Маршрутная сеть Тюмени за три года увеличилась на 60 км

Экономика, 15:51 03 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрутная сеть Тюмени за последние три года увеличилась на 60 км, и составляет 610 км. Для привлекательности общественного транспорта ежегодно обновляется автопарк, приобретаются новые комфортабельные автобусы, увеличивается протяженность выделенных полос.

Как сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ, по данным Росстата на 1 тыс. жителей приходится 319 автомобилей, то есть машина есть у каждого третьего тюменца. За пять дней расходы на бензин составляют 310 рублей при условии, что расстояние до работы и обратно равно 14 км. К этому добавляются траты на платную парковку, примерно 1 тыс. 200 рублей. Итого — 1 тыс. 510 рублей за рабочую неделю.

При использовании общественного транспорта в среднем расход составляет 270 рублей за рабочую неделю.

С введением в Тюмени системы платных парковок перевозчики ожидают небольшого прироста пассажиров.

"В среднем в сутки автобусы перевозят по 350 тысяч пассажиров. Если к ним добавятся тюменцы, отказавшиеся от личного транспорта из-за введения платных парковок, прирост будет небольшой. Но все же важно обеспечить комфорт всем горожанам, поэтому при увеличении пассажиропотока количество автобусов и их расписание будут скорректированы на основе мониторинга", - говорит директор Тюменьгортранса Алексей Санник.

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# автобусы , маршрутная сеть , парковки , пассажиры

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