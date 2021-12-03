Маршрутная сеть Тюмени за три года увеличилась на 60 км

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрутная сеть Тюмени за последние три года увеличилась на 60 км, и составляет 610 км. Для привлекательности общественного транспорта ежегодно обновляется автопарк, приобретаются новые комфортабельные автобусы, увеличивается протяженность выделенных полос.

Как сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ, по данным Росстата на 1 тыс. жителей приходится 319 автомобилей, то есть машина есть у каждого третьего тюменца. За пять дней расходы на бензин составляют 310 рублей при условии, что расстояние до работы и обратно равно 14 км. К этому добавляются траты на платную парковку, примерно 1 тыс. 200 рублей. Итого — 1 тыс. 510 рублей за рабочую неделю.

При использовании общественного транспорта в среднем расход составляет 270 рублей за рабочую неделю.

С введением в Тюмени системы платных парковок перевозчики ожидают небольшого прироста пассажиров.

"В среднем в сутки автобусы перевозят по 350 тысяч пассажиров. Если к ним добавятся тюменцы, отказавшиеся от личного транспорта из-за введения платных парковок, прирост будет небольшой. Но все же важно обеспечить комфорт всем горожанам, поэтому при увеличении пассажиропотока количество автобусов и их расписание будут скорректированы на основе мониторинга", - говорит директор Тюменьгортранса Алексей Санник.