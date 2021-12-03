В Тюмени передали родственникам медальон красноармейца Ивана Черепахина

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Смертный медальон красноармейца Ивана Васильевича Черепахина вручили родственникам солдата в музее истории поискового движения Тюменской области в преддверии Дня неизвестного солдата 2 декабря.

На торжественную церемонию в музей были приглашены родственники участника Великой Отечественной войны. "Сам солдат был уроженцем Пермского края, а родственники сейчас проживают в Тюмени. На встречу пришли два сына брата Ивана Васильевича. Сам брат красноармейца Николай Васильевич скончался в 2019 году, буквально год не дожил до того момента, когда нашли останки его брата", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь тюменского областного поискового центра Валерия Ивановская.

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Красноармеец Иван Васильевич Черепахин погиб в возрасте 19 лет в марте 1942 года в бою за дер. Старое Тарасово. Останки и медальон были найдены осенью 2020 года и захоронены в дер. Тарасово Новгородской области.

Инна Пахомова