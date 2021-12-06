SAS проведет образовательный интенсив для школьников в Сколково

| Фото: Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ во ВКонтакте

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" для учащихся 10-11-х классов проведут сотрудники Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, Сколково и МФТИ с 7 по 9 января 2022 года на кампусе Московской школы управления "Сколково".

Интенсив поможет школьникам разобраться в устройстве современного высшего образования и осознанно выбрать вуз и специальность, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В нем примут участие международные преподаватели из всех трех организаций, а студенты бакалавриата SAS будут работать модераторами.

Прием заявок уже начался и продлится до 15 декабря 2021 года.

В программе интенсива – лекции, дисциплинарные семинары от физики и прикладной информатики до маркетинга и истории искусств, работа в группах, междисциплинарные бизнес-кейсы, пленарные обсуждения.

Рабочий язык мероприятия – английский.