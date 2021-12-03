Торговые центры Тюмени готовы работать в условиях нового порядка использования QR-кодов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В торговых центрах Тюмени первый день работы по новым правилам использования QR-кодов для посещения ряда объектов, принятых региональным оперативным штабом, не внес больших изменений.

В "Тюмень Сити Молл", "Матрешке", "Мебельграде", как рассказала "Тюменской линии" руководитель административного отдела компании "Маллтим" Айслу Жангаулова посты контроля были выставлены в обычном режиме.

"Просто они выполняли обычные функции обеспечения безопасности, и не просили предъявить QR-код или медотвод с ПЦР", - пояснила она.

Об увеличении потока посетителей, по ее словам, говорить пока рано. Новшества введены с 3 декабря, и не все горожане знают, что ряд торговых объектов в рабочие дни до 18 часов можно посещать без предъявления QR-код или медотвода с ПЦР. Но впереди выходные и расслабляться не стоит. В субботу и воскресенье контроль QR-код или медотводов с ПЦР будет столь же обязательным.

"Но отрадно отметить тот факт, что многие тюменцы уже привыкли к строгому контролю и, входят в торговые центры с уже приготовленными "пропусками", - рассказала она. – Наши контролеры объясняют им новые правила. Именно эти люди являются залогом того, что общими усилиями мы справимся с пандемией".

Штат охранников и контролеров в компании "Маллтим" с введением контроля QR-кодов, по словам Айслу Жангауловой, был увеличен. "Сейчас мы занимаем их другой работой", - пояснила она.

Борис Олейник