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Незаконную рубку елей в тюменских лесах выявляют беспилотниками

Общество, 12:10 06 декабря 2021

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Нарушителей, которые рубят молодые хвойные деревья в лесах Тюменской области без разрешительных документов, будут искать с помощью беспилотных летательных аппаратов. По одному квадрокоптеру задействуют на территориях Тюменского, Ишимского и Тобольского межрайонных отделов, еще несколько использует мобильная бригада Тюменской авиабазы.

"Коптер взлетает, и мы видим движение в лесном массиве. Насколько хорошо видно, зависит от периода года. Зимой, когда листва опадает, сверху четче просматриваются люди, техника", — рассказал государственный лесной инспектор департамента лесного комплекса Тюменской области Александр Козырев.

На место, где замечено движение, выдвигается мобильная бригада. У гражданина просят предъявить документы, дающие право на заготовку древесины. Если документы отсутствуют, на место вызываются сотрудники полиции, которые разбираются в законности осуществляемой рубки.

Если ущерб при рубке молодого хвойного дерева составляет до 5 тысяч рублей, за это предусмотрена административная ответственность, если свыше 5 тысяч рублей — уголовная ответственность.

По словам Александра Козырева, контроль за вырубкой в тюменских леса осуществляется также с помощью наземного патрулирования и фотоловушек.

Напомним, патрулировать леса в преддверии Нового года в усиленном режиме специалисты лесной охраны начнут с середины декабря, особый контроль будет за участками, где растут молодые ели и сосны.

Влада Нерадовская

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# Новый год , охрана лесов , рейды

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