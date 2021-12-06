В Тюмени пройдет первое заседание клуба "Капитанов бизнеса" для потенциальных инвесторов

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Первое заседание клуба "Капитанов бизнеса" соберет крупнейших инвесторов региона 7 декабря в Тюмени, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

На заседании для участников – действующих капитанов и потенциальных участников проекта "Капитаны бизнеса" - пройдет его презентация.

Представителям бизнес-сообщества региона расскажут о важности проекта, который направлен на объединение усилий государства, бизнеса и общества ради будущего малых городов и районов Тюменской области.

Напомним, проект – это серия стратегических сессий, направленных на инвестиционное развитие районов региона. На сессии крупнейшие инвесторы региона совместно с топ-менеджерами холдингов и правительством области выезжают в муниципалитеты и заслушивают проекты местных предпринимателей. Перспективные бизнес-идеи берут на доработку, закрепляют за собой тот или иной муниципалитет и курируют его.