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В Тюменской области экстренно сел вертолет

Происшествия, 13:59 04 декабря 2021

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства вынужденной посадки вертолета МИ-8 в Тюмени выяснит транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации 4 декабря около 10 часов по тюменскому времени из-за срабатывания датчика "Стружка в левом двигателе", вертолет МИ-8 рейс сообщением Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе п. Голымшаново.

Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находилось три члена экипажа.

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