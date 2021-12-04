В Тюменской области экстренно сел вертолет

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства вынужденной посадки вертолета МИ-8 в Тюмени выяснит транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации 4 декабря около 10 часов по тюменскому времени из-за срабатывания датчика "Стружка в левом двигателе", вертолет МИ-8 рейс сообщением Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе п. Голымшаново.

Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находилось три члена экипажа.