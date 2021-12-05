Тюменская область лидерует в УФО по пяти показателям социально-экономического развития

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов УФО в рейтинге Тюменьстата за за январь-сентябрь 2021 года по пяти из двенадцати основных показателей социально-экономического положения.

Это максимальный результат среди регионов федерального округа

В частности, в Тюменской области отмечен наибольший ввод жилья в расчете на 1 тысячу человек - 604,6 кв. метров общей площади. В том числе индивидуальными застройщиками введено 377,6 кв. метров.

Регион по итогам девяти месяцев сохранил первое место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (275 кг), яиц (772 штуки) на душу населения.

Тюменская область впереди по обороту розничной торговли на душу населения: за девять месяцев 215,6 тыс. рублей, то есть 23,95 тыс. рублей в месяц, сообщает "Вслух.ру".