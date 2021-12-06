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Судебные приставы помогли жителю Тюменского района вернуться на прежнее место работы

Общество, 11:47 06 декабря 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Судебные приставы помогли мужчине из Тюменского района вернуться на прежнее место работы, сообщает ФССП по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, мужчина устроился каменщиком в тюменское общество с ограниченной ответственностью. Его трудовой договор не был ограничен сроками, но вскоре без каких-либо причин и объяснений он был уволен.

После обращения в суд недобросовестного работодателя обязали вернуть сотрудника на прежнее место работы.

Судебный пристав вынес в отношении фирмы запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Также было принято решение взыскать с предприятия исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей за нарушение сроков, предусмотренных судом. Только после введения ограничительных мер предприятие восстановило мужчину на прежнем месте работы.

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