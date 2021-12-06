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В Тюмени запустили чат-бот "Ретвит вещей"

Общество, 19:09 06 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чат-бот "Ретвит вещей", призванный научить тюменцев бережному отношению к одежде и разумному потреблению, запустили в Telegram.

С помощью чат-бота горожане смогут найти все места в Тюмени, где можно продать, купить или отдать вещи, встретить кастомайзеров и апсайклеров, которые создадут индивидуальную одежду. Здесь же представлена информация о том, как разобраться со значками на бирках и как ухаживать за вещами, чтобы они служили дольше.

"Мы хотели показать жителям города, что быть модным и осознанным совсем не сложно. Достаточно просто заботиться о своих вещах, не выбрасывать, когда они надоели, а давать им вторую жизнь. Ведь мы ответе за то, что однажды купили", — рассказала сооснователь сообщества Re3, автор проекта Ксения Банникова.

Чат-бот запущен в рамках проекта, реализуемого при поддержке грантового конкурса "Цех". На реализацию идеи выделили 150 тыс. рублей.

Инна Пахомова

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# одежда , чат-бот

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