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Запах гари и дымка пришли в Тюмень от тлеющего торфяника в Боровском

Общество, 11:40 06 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный запах гари и дымка пришли в Тюмень от тлеющего торфяника в районе пос. Боровский Тюменского района. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в тюменском филиале Авиабазы.

Исполняющий обязанности директора филиала Павел Тютев сказал, что ветер доносит до города гарь от тлеющего торфяника у пос. Боровский.

Напомним, ранее причиной смога в Тюмени становились природные пожары в Свердловской области.

Николай Ступников

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