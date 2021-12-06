Запах гари и дымка пришли в Тюмень от тлеющего торфяника в Боровском

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный запах гари и дымка пришли в Тюмень от тлеющего торфяника в районе пос. Боровский Тюменского района. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в тюменском филиале Авиабазы.

Исполняющий обязанности директора филиала Павел Тютев сказал, что ветер доносит до города гарь от тлеющего торфяника у пос. Боровский.

Напомним, ранее причиной смога в Тюмени становились природные пожары в Свердловской области.

Николай Ступников