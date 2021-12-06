Переломы и ушибы получили пострадавшие при пожаре жители Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Переломы, ушибы и ссадины получили пострадавшие при пожаре в селе Мальково в Тюменском районе мальчик, мужчина и женщина.

"Вызов поступил 5 декабря в 16 часов 9 минут. Бригада скорой медицинской помощи приехала на место в 16 часов 27 минут. Троих пациентов доставили в ОКБ №2. Им оказали всю необходимую помощь в условиях приемного отделения ОКБ№2 по поводу переломов, ушибов и ссадин. Показаний для госпитализации нет, отпущены домой, рекомендовано амбулаторное лечение", - рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже восьмиквартирного дома на ул. Строителей в с. Мальково. Пострадали трое - ребенок 2010 года рождения, мужчина и женщина 1957 и 1958 годов рождения. Дом выгорел практически полностью.

Полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который может быть причастен к поджогу.

Инна Пахомова