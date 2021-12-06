Пропавшего в конце ноября в Тобольске мужчину ищут полицейские и волонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1958 года рождения ищут полицейские совместно со спасателями и волонтерами в Тобольске.

Мужчина ушел из квартиры дома в мкр Южный 30 ноября. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Как рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева, совместные поиски полиции со спасателями и волонтерами идут с 4 декабря.

Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном с мехом, серую майку, джинсовую рубашку, черные драповые штаны, черные зимние сапоги. Рост 165 сантиметров, карие глаза, короткие темно-русые волосы с сединой.

Ориентировки с приметами пропавшего в соцсетях разместили волонтеры. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 8-800-201-21-10 или 112.

Инна Пахомова