Тюменец похитил из "Волги" инструменты и музыкальную аппаратуру

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже из чужой машины, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 32-летний тюменец, у которого из автомобиля ГАЗ-31105 похищены электроинструменты, зарядное устройство для батарей и музыкальная аппаратура общей стоимостью около 8 тыс. рублей.

Полицейские задержали безработного 20-летнего тюменца. Он проезжал мимо дома по ул. 50 лет Октября, увидел припаркованную "Волгу". Вскрыв замок, похитил находящиеся внутри вещи. От части имущества злоумышленник избавился по дороге, а часть сдал в комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.