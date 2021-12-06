В тюменском фестивале "Стежки-дорожки" примут участие 108 мастеров из разных городов

| Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте

108 заявок поступило на областной лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки", который пройдет в тюменском технопарке 10, 11 и 12 декабря.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел" Наталья Денисова, от мастериц, занимающихся лоскутным шитьем, на сегодня получено 76 заявок. На участие заявились мастерицы из Вологды, Брянска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Тюменской области. Еще 32 заявки поступили от кукольниц, среди мастериц — 15 детей.

Также на фестивале будет представлена большая коллективная работа в рамках проекта "Тюменский изразец". Организаторы собрали 63 изразца, выполненных в лоскутной технике. Участие в проекте "Тюменский изразец" приняли мастера разных возрастов: и дети, и пожилые люди. В одну общую работу все соберет мастерица Елена Егорова.

"Это будет сюрприз как для участников, так и для нас, организаторов. Что получится в итоге из небольших кусочков, мы увидим на открытии фестиваля 10 декабря", — добавила Наталья Денисова.

В программе фестиваля — мастер-классы, экскурсии по выставке, презентация проекта "Кукольный хоровод". Мастера, занимающиеся созданием кукол и лоскутным шитьем, расскажут об истории и традициях ремесел в России. Организаторы убеждены в том, что это будет интересно всем.

Официальное открытие фестиваля начнется в 14 часов 10 декабря. На нем представят членов жюри, мастеров и проведут небольшую экскурсию.

Фестиваль реализуется за счет средств Фонда-оператора президентских грантов и средств регионального бюджета.

Инна Пахомова